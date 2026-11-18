Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun’un 48. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 48. bölüm yarışmacısı Rizeli Hande Aselbelis Şentepe oldu. 25 yaşındaki Hande, kazanacağı parayla her zaman kendisine destek olan babasına yeni bir araba almayı hedefledi.

17 numaralı kutuyla yarışan Hande, ilk turda mavi ve sarı kutuların açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı. İlk iki turda istediği başlangıcı yapan hande, ilerleyen turlarda 5.000.000 TL olan kutuyu açtırsa bile peş peşe açtırdığı mavi kutularla oyununu çevirmeyi başardı. Yarıştığı süre boyunca moralini yüksek tutmayı başaran hande, 4. Turda annesi ve babasının görüntülü bağlantı kurmasıyla mutlu anlar yaşadı.

5. Turda 3.000.000 TL'lik kutunun da açılmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Hande, 6. Turda para ağacında kalan son 5.000.000 TL'lik kutuyu açmasının ardından inancını yitirmeye başladı. 6. Turda bankanın teklifi 255.000 TL oldu. Açtırdığı kutular açıldıktan sonra morali bozulsa bile bu teklifi reddetti.

Son turda 500.000 TL'lik kutuyu açtırdıktan sonra para ağacında 1.000.000 TL'lik ve 25 TL'lik kutular kaldı. Bankanın Hande'ye son teklifi 425.000 TL oldu. Hande teklifi kabul etti.

"Devam etseydi ne olacaktı?" sorusuna yanıt bulmak için Fatih'in 15 numaralı kutusunu açtırdı. Kutudan 25 TL, kendi kutusundan ise tam 1.000.000 TL çıktı. Yarışmaya buruk bir şekilde veda etti.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!