"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 27 yaşındaki Berker Yıldız, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 500 bin TL'lik soruyu çift cevap joker hakkını kullanarak doğru yanıtlayan Yıldız, 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

atv'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", heyecan dolu sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde 27 yaşındaki Berker Yıldız, bilgi ve birikimini büyük ödül için ortaya koydu.

Bursa'da dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşayan Berker Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Yarışmaya katılırken hedefinin 100 bin TL kazanmak olduğunu belirten Yıldız, performansıyla hedefini aşarak 1 milyon TL'lik soruya kadar yükseldi.

500 bin TL'lik soruda çift cevap joker hakkını kullandı!

Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Berker Yıldız'ın karşısına 500 bin TL değerinde dikkat çekici bir soru çıktı. Yıldız'a, Edvard Munch'un Norveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen "Çığlık" adlı tablosunun sol üst kısmında, ressamın kurşun kalemle yazdığı ufak ve silik notta ne yazdığı soruldu.

Soruda çift cevap joker hakkını kullanan Berker Yıldız, ilk tercihinde "Ancak bir deli çizebilirdi" yanıtını verdi. Genç yarışmacının ilk tercihi doğru çıktı ve 500 bin TL'lik ödülü kazanmayı başardı.

1 milyon TL'lik soru açıldı!

500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Berker Yıldız, büyük ödül için mücadele etmeye devam etti. Başarılı yarışmacının karşısına bu kez 1 milyon TL değerindeki soru çıktı.

Yıldız'a yöneltilen soru şöyleydi:

"1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?"

Milyonluk soruyla karşı karşıya kalan Berker Yıldız'ın vereceği yanıt ve yarışmadaki yolculuğu büyük merak uyandırdı.