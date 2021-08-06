Kahvaltı Haberleri 9 Ağustos 2021, Pazartesi

Türkiye, güne “Kahvaltı Haberleri” ile başlıyor.

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarının ardından dört bakan kameraların karşısına geçti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangının olmadığını ifade etti. Bakan Kurum, yangın çıkan alanların imara açılmayacağını tekrarladı.

Şehit babasından anlamlı bağış

Türkiye, yangın felaketinin ardından bir kez daha tek yürek oldu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Yaşar Keleş, 2016 yılında oğlu Jandarma Uzman Çavuş Hasan Keleş'i şehit verdi. Orman yangınlarındaki seferberliğe şehit babası olmanın gururuyla katılan Yaşar Keleş, en büyük ineğini bağışladı. Keleş, "Oğlumu şehit vermişim, inek ne ki" sözlerini kullandı.

Dünya orman yangınlarıyla boğuşuyor

Yunanistan, Rusya, Brezilya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri… Dünyanın dört bir yanında yangınlar sürüyor. Milyonlarca hektarlık ormanın kül olduğu yangınlarla mücadele sürüyor. Tahribatın arttığı yangınlarda söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aşı yaşını düşürme hedefi

Koronavirüs vakalarında artış korkutuyor. Bilim Kurulu, aşı yaşını 12 – 15 yaş seviyesine çekmek isterken aşı vurulmayı erteleyenlerin virüsle mücadelesi oldukça sert geçiyor. 33 yaşındaki Şerif Akcan yoğun bakımda koronavirüsle mücadele ediyor. Akcan, yaşadığı zorlukların ardından aşı olmanın önemine dikkat çekiyor.

Katliam gibi kaza

Zonguldak'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü 15 kişiye mezar oldu. Seyir halinde büyük bir hızla ilerlediği iddia edilen otobüs Balıkesir'de virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. 13 yolcuyla birlikte, otobüsün iki şoförü de kazada yaşamını yitirdi.

İzmir'de trafik kazası

Türbe ziyaretinden dönenleri taşıyan minibüs, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Kazaya, minibüsün freninin patlamasının sebep olduğu iddia edildi.