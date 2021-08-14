Kahvaltı Haberleri 16 Ağustos 2021, Pazartesi

Türkiye, güne “Kahvaltı Haberleri” ile başlıyor.

Irak'ın kuzeyinden yürek yakan haber

Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi. PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk şehit olurken bir silah arkadaşı yaralandı.

Kabil, Taliban kontrolünde

Taliban, sadece 10 günde Afganistan ordusunu bozguna uğrattı. 20 yıl aradan sonra Afganistan'ın kontrolü yeniden Taliban'a geçti. Kontrolün Taliban'a geçmesiyle birlikte Kabil sokaklarına panik ve korku hakim oldu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, kan dökülmemesi için ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Herkesin gözü Afganistan'da

Dünyanın gözü kulağı Afganistan'da. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Büyükelçiliğinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Çavuşoğlu, "Afganistan'dan dönmek isteyen ya da orada kalmak isteyen vatandaşlarımız 7/24 bize ulaşabilir" sözlerini kullandı. ABD eski Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ı istifaya çağırdı. Trump, Afganistan'da yaşananlardan Biden'ı sorumlu tuttu.

"Örülen duvarlar girişleri engelleyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göç konusunda yalan terörü estirildiğini söyledi. Sınırlarda örülen duvarlarla sınırdan yasa dışı geçişlerin tamamen engelleneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, duvarların güvenlik açısından önemine değindi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise terörle mücadelenin kesintisiz devam ettiğine vurgu yaptı.