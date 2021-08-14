Kahvaltı Haberleri 17 Ağustos 2021, Salı

Irak'ın kuzeyinden kötü haber

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinden acı haberler geldi. PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen İsmail Can Softa, Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan ve Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer şehit oldu. Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk ise Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdiği sıcak çatışmada şehadete yürüdü. Şehit cenazelerinde gözyaşları sel oldu.

26 yeni fabrika açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 yeni fabrika için yapılan ortak açılışta konuştu. Muhalefetin sahte gündemlere sahip olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının ihracata, inovasyona ve yatırıma odaklanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açılan fabrikaların önemine değindi.

Kabil'de can pazarı

Taliban, Kabil'de yönetimi devraldı. Taliban'ın şehirdeki etkisinin artmasıyla birlikte Kabil Havaalanı'ndan yaşananlar akıllara kazındı. Şehri terk etmek isteyenler havalimanına koştu. Uçaklara binemeyen Afganlar uçağın kanatlarına tırmandı. BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın çağrısıyla Afganistan için toplandı.

Joe Biden, Afganistan ordusunu suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da yaşananların faturasını Afgan ordusuna kesti. Daha önce, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçiremeyeceğini ifade eden Başkan Biden, Afganistan ordusunun elindeki imkanlardan bahsetmişti. Taliban'ın hemen hemen Afganistan'ın tamamını ele geçirmesiyle birlikte gözler yeniden Joe Biden'a döndü. Biden, aldığı kararın arkasında olduğunu söyleyerek toğu Afganistan yönetimine attı.