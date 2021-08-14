Kahvaltı Haberleri 18 Ağustos 2021, Çarşamba

Afganistan'da kaos sürüyor

Afganistan'dan gelen görüntüler hafızalara kazınmaya devam ediyor. Taliban'dan kaçmak için hayatlarını hiçe sayan Afganlar, uçakların kanatlarına tutunarak ülkeden kaçmaya çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden ise yaşananlarla ilgili Afgan yetkilileri suçladı.

Taliban'dan ılımlı mesajlar

Afganistan'da Taliban korkusu sürerken Taliban, ılımlı mesajlar vermeye çalışıyor. Taliban, Afganistan'da kendilerine karşı savaşan tüm askerlerin affedildiğini açıkladı. Taliban Sözcüsü, kadınlara şeriat çizgisinde özgürlük verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayii açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir zaman terörle mücadele adı altında masum sivillerin üstüne bomba yağdırmayacağını ifade etti. Türkiye'nin savunma sanayiinde iddialı projeler ürettiğini söylerken İHA ve SİHA'ların da tarih yazdığını belirtti.

Sel felaketinden yeni görüntüler

Karadeniz'in batısında yaşanan sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği felakette arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.