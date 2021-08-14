Kahvaltı Haberleri 19 Ağustos 2021, Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da yaşayan 552 Türk vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı. Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'da hiçbir zaman muharip güç olmadığını ifade etti. Afganistan için bir diplomasi trafiği içinde oldukların belirten Cumhurbaşkanı, İran sınırının tamamının duvarla örüleceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biden ile göç anlaşması" imzalandığına dair iddialarına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı'nın yalan söylediğini ifade etti.

CHP'nin iddialarına bir yalanlama da ABD'den

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Afgan mülteciler için Türkiye ile ABD'nin anlaştığına dair iddialarına bir yalanlama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afgan mültecileri Türkiye dahil olmak üzere hiçbir ülkeye yönlendirmediklerini açıkladı. ABD Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesaplarından da Türkiye ile ABD arasında bu konuya dair bir anlaşma olmadığı vurgulandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ilginç açıklama

Azerbaycan yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye – Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini ifade etti. Daha önce, Azerbaycan'ın Karabağ'da ilerlemesinden Türkiye'yi sorumlu tutan Paşinyan, sürpriz bir açıklamayla Ankara ile Erivan arasında güveni arttırmak için ilişkileri sürdürmek istediklerini söyledi.

Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüse karşı yiğitlik olmaz" sözlerini kullandı. Tedbirlerin devam etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Koca, virüs bitmiş gibi davranılmaması gerektiğini vurguladı.