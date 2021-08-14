Kahvaltı Haberleri 20 Ağustos 2021, Cuma

Haftada iki kez PCR testi şartı

Kabine toplandı, önemli kararlar alındı. Koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla aşı olmayanlara PCR şartı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte aşı olmayan öğretmen ve diğer personelden haftada iki kez PCR testi isteneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime başlıyor

Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğu olduğunu ifade etti. Okullarda ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını belirten Bakan Özer, binaların kapalı alanlarının her gün dezenfekte edileceğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, mazereti olanlar için online eğitimin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1,5 milyon Afgan" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ortaya attığı 'Türkiye'de 1.5 milyon Afgan' olduğu iddialarını yalanladı. "Türkiye kimsenin elini kolunu sallayarak girebileceği bir ülke değildir" sözlerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83'ü yabancı olmak üzere 583 kişinin Afganistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'in batısında yaşanan sel felaketlerinin ardından yaraların sarıldığını belirtti.

G-7 ülkeleri, Afganistan için toplandı

G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları Afganistan için toplandı. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptı. Açıklamada, Afgan halkına verilen desteğin süreceği ifade edildi. G-7 ülkeleri ılımlı mesajlar veren Taliban'ın söylemleriyle değil, eylemleriyle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.