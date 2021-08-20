Kahvaltı Haberleri 23 Ağustos 2021, Pazartesi

Afganistan için diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan için yoğun bir mesaiye başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıramayacağını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın işletmesi ve güvenliği üzerinde sorumluluk üstlenebileceğini ifade etti.

Koronavirüs korkusu sürüyor

Delta ve Delta Plus varyantları nedeniyle koronavirüs salgınında istenen azalma yaşanmadı. Aşısızlar ve eksik aşılılar tehlike altında. Yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk dikkat çekerken uzmanlar aşıların eksiksiz bir şekilde olunması konusunda uyarıyor.

Çeşme'de korkunç cinayet

İzmir'in Çeşme ilçesinde müşterilerle valeler arasında yaşanan akıl almaz kavgada bir müşteri öldü. Bıçakların çekildiği kavgada, bir çocuk babası 33 yaşındaki Alpay Kalyon bıçaklanarak hayatını kaybetti. Alpay Kalyon'u ölüme götüren anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Olayın ardından kaçan katil zanlısı vale, ormanlık alanda yakalandı.

Cami inşaatında kavga: 1 ölü

Cami inşaatında işçiler arasında çıkan kavga Gökhan Kavak'ın ölümüne neden oldu. Sebebi bilinmeyen kavga sırasında Nurettin Akkaya'nın attığı taş Gökhan Kavak'ın başına isabet etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan işçi Gökhan Kavak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşe yeni başladığı öğrenilen Nurettin Akkaya olayın ardından kaçsa da kısa sürede yakalandı.