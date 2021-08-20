Kahvaltı Haberleri 24 Ağustos 2021, Salı

Türkiye yeni bir göç dalgası istemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afganistan için yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduğunu açıkladı. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun çözümü için tüm ülkelerin el ele vermesi gerektiğini vurguladı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da gündem Afganistan'dı. MKYK'nın ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin tek bir mülteciyi alacak kapasitesi dahi olmadığını belirtti. Çelik, "Türkiye bir göçmen kampı değildir" sözlerini kullandı.

Zam pazarlığında mutlu son

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. 6.5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren karar alındı. Hükümet ve memur 21 günlük pazarlığın ardından el sıkıştı. Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 7 zam yapıldı. 2023'ün ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için ise yüzde 6'lık bir zam belirlendi. Yapılan zamlar haricinde enflasyon farklarının da maaşlara yansıtılacağı ifade edildi.

ABD'de ortalık karıştı

ABD'de ortalık karıştı. Aşırı sağcı ve aşırı solcu gruplar sokakları savaş alanına çevirdi. George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle gerilen Portland eyaleti, bir kez daha olaylara sahne oldu. Polis olaylara biber gazıyla müdahale ederken sokaklarda silah sesleri yankılandı.

Manavgat'taki yangını Ali Yüksel mi çıkardı?

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangılarıyla ilgili Ali Yüksel isimli bir kişi gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangını bir telefon konuşmasında itiraf eden Ali Yüksel'in ses kaydına ulaşıldı. Ali Yüksel ses kaydında, yangın çıkarması için kendisine 1000 TL teklif edildiğini açıkladı. Zanlı Ali Yüksel'in telefonda konuştuğu kişinin kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Açıklamalar karşısında şaşkınlık yaşayan Yüksel'in kız arkadaşı, telefon konuşmasını kaydederek jandarmaya ihbarda bulundu. Yüksel'in madde bağımlısı olduğu iddia edildi.