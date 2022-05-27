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27 Mayıs 2022, Cuma
15 milyon liralık büyük vurgun. Dolandırıcılar evini bile sattırdı

15 milyon liralık büyük vurgun. Dolandırıcılar evini bile sattırdı

'Aysu Mercan'... Türkiye'de çok köklü bir üniversitede 'işletme' eğitimi almış ve okulu dereceyle bitirmişti... İstanbul'da, bir Japon bankasında da yönetim kurulu üyesiydi... Ne yazık ki, telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Sahtekarlar, kurdukları akıl almaz tuzağa, talihsiz kadını çekti ve oturduğu ev de dahil olmak üzere, 15 milyon lirasını çaldı.

Bankadaki yaklaşık 6 milyon lira nakit para, İstanbul Kadıköy'de değeri 9 milyon lira olan daire...

Hepsi elinden gitti...

Türkiye'deki bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysu Mercan,,

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı oldu. Kendi oturduğu evini bile, dolandırıcılara kaptırdı.

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