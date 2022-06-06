3 liseli Dicle Nehri’nde boğuldu

Diyarbakır'dan çok acı bir haber geldi dün. Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 gençten üçü, suda sürüklenerek gözden kayboldu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sonucu, gençlerin sudan cansız bedenleri çıkarıldı. Benzer bir acı, Zonguldak'ta da yaşandı.

Diyarbakır Sur'da yaşandı acı olay. 4 genç, Bağıvar Myakınlarda Dicle Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan gençler suda çırpınmaya başladı. İçlerinden biri yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. 17 yaşındaki Enes Can, 16 yaşındaki Osman Yetişgin ile yine aynı yaştaki Yunus Vural gözden kayboldu.