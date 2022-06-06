ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KAHVALTI HABERLERİ KISA VİDEO
6 Haziran 2022, Pazartesi
3 liseli Dicle Nehri’nde boğuldu

3 liseli Dicle Nehri’nde boğuldu

Diyarbakır'dan çok acı bir haber geldi dün. Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 gençten üçü, suda sürüklenerek gözden kayboldu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sonucu, gençlerin sudan cansız bedenleri çıkarıldı. Benzer bir acı, Zonguldak'ta da yaşandı.

Diyarbakır Sur'da yaşandı acı olay. 4 genç, Bağıvar Myakınlarda Dicle Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan gençler suda çırpınmaya başladı. İçlerinden biri yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. 17 yaşındaki Enes Can, 16 yaşındaki Osman Yetişgin ile yine aynı yaştaki Yunus Vural gözden kayboldu.

DEVAMI
Kahvaltı Haberleri
SON BÖLÜMÜ İZLE Kahvaltı Haberleri 6 Haziran 2022, Pazartesi
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kahvaltı Haberleri
Kahvaltı Haberleri 6 Haziran 2022, Pazartesi
Kahvaltı Haberleri
Kahvaltı Haberleri 3 Haziran 2022, Cuma
Kahvaltı Haberleri
Kahvaltı Haberleri 2 Haziran 2022, Perşembe
BİZE ULAŞIN