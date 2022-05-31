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31 Mayıs 2022, Salı
3600 ek gösterge tamam

3600 ek gösterge tamam

En çok emekli maaşlarına yansıyacak. 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge için çalışmalar tamamlandı. Haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu. Taslak önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak, sonra da yasa için Meclise gönderilecek.

3600 ek gösterge ile Maaşlar, ikramiyeler baştan aşağı değişecek.

3600 ek gösterge, başta polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri olmak üzere

Ek göstergesi 2 bin 200 ve 3 bin olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak.

9 bin 734 lira alan bir polisin maaşı 12 bin 150 liraya,

8 bin 590 lira alan öğretmenin maaşı 10 bin 730 liraya,

8 bin 334 lira alan hemşirenin maaşı ise 10 bin 410 liraya yükselecek.

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