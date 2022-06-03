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3 Haziran 2022, Cuma
Almanya bıraktı, Türkiye sahip çıktı. Osman Amca evine döndü

Almanya bıraktı, Türkiye sahip çıktı. Osman Amca evine döndü

Alman doktorlar ölüme terk etmişti. Hatta öyle ki, hastane aileden ötenazi için imza bile talep etmişti. Osman Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'ye getirildi. 59 yaşındaki Kızılkaya, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailesi, atv Haber'e bakın neler anlattı.

"Beyin ölümü gerçekleşti" dediler. Ötenazi yapmak için yakınlarından imza bile istediler.

Yetmedi, hastanede kalacağı süre için "Paranız yoksa böbreklerini satalım" teklifinde bulundular.

Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı vakit kaybetmeden Almanya'ya gitti. Kızılkaya evine yani Türkiye'ye getirildi.

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