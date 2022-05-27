Beyin cerrahisini değiştiren buluş. Stanford, Liseli Emirhan Kurtuluş’a tam burs verdi

Liseli Emirhan Kurtuluş, hepimizin göğsünü kabartan bir başarıya imza attı. Henüz 18 yaşında, dünya literatürüne geçecek bir projenin mimarı oldu. Beyin cerrahlarına ameliyatlarda yol gösterecek bir yapay zeka geliştirdi Emirhan.. Amerika'da katıldığı yarışmada birinci oldu.

Emirhan henüz 18 yaşında Türkiye'nin göğsünü kabartan genç bilim insanlarından biri olmayı başardı. geliştirdiği yapay zekayla yakın gelecekte beyin cerrahisinde devrim yaratacak

Emrihan atv Haber'e şöyle konuştu: "Orta okulun sonuna kadar doktor olmak istiyordum ama sonrasında lisede mühendislikle tanışınca aslında gerçek hayatta yapmak istediğim şeyin bu olduğunu fark ettim ve ikisini birleştirerek daha önce literatürde hiç olmayan beyin ameliyatını planlama işlemini baştan sona tek başına yapan bir yapay zeka sistemini ortaya koydum"

Emirhan Kurtuluş'un bu projeyi tamamlaması üç yılını aldı.

"Hastanın MR görüntülerini benim yapay zeka sistemime doktor yüklüyor. Daha sonra yapay zeka sistemim doktora hastayı nasıl ameliyat ederse hastanın ameliyat masasından minumum risk ve hasarla kalkacağını gösteriyor"

Bu yapay zeka sayesinde doktorlar, hastanın beynindeki farklı bölgeleri inceleyebilecek

Ve tümörlerin de temas ettiği bölgeleri ameliyattan önce görebilecek.

Emirhan, buluşuyla ABD'de düzenlenen bir yarışmada biyomedikal mühendisliği alanında dünya birincisi oldu.

Aralık ayındaki Nobel ödül törenine de özel davet aldı.