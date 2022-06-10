Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Sadece başkent değil yurdun çok geniş bir kesiminde sağanak yağış etkili. Konya’dan gelen görüntüler de hafızalarda yer edecek türdendi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede adeta kar örtüsüne dönüştü. Binlerce dönüm ekili arazi zarar gördü.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı, tarım arazileri ve ağaçlara zarar verdi. 33 mahallede buğday, arpa ve mısır ekili tarım arazilerinde doludan etkilendi. Konya Valiliği'ne bağlı ekipler, zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları yaptı.