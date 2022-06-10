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10 Haziran 2022, Cuma
Ege’de nefes kesen tatbikat

Ege’de nefes kesen tatbikat

Dosta güven düşmana korku. Pusula bu. Türkiye hem sahada hem de masadaki kararlığını etrafında dostlarına ve düşmanlarına net şekilde gösteren ve bunu yapmaktan imtina etmeyen yegane ülke. Peki bu güç nereden geliyor? Geçmişten aldığımız miras, siyasetteki kararlılık ve Türk ordusunun üstün askeri kabiliyeti. Başlıca nedenler. Askeri başarımızın dünyaya tanıtıldığı bir organizasyon, Seferihisar'daki Efes-2022 tatbikatı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından. Seçkin gözlemci günüydü tatbikatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de ordaydı.

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