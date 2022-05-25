ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KAHVALTI HABERLERİ KISA VİDEO
25 Mayıs 2022, Çarşamba
Kardeşini sırtından zıpkınladı

Kardeşini sırtından zıpkınladı

Önce tartıştılar, sonra kavga ettiler. Gözü dönen kardeş, abisinin sırtına zıpkın sapladı!

Cinayete varmasına ramak kalan bir saldırının haberi. Olayın tarafları bu kez, iki yabancı değil.. Aksine birbirine çok yakın iki isim, iki kardeş.. Tartıştılar.. Ama sözlü bitmedi aralarındaki kavga. Biri diğerini sırtından zıpkınla yaraladı.

Önce tartıştılar, sonra kavga ettiler. Gözü dönen kardeş, abisinin sırtına zıpkın sapladı!

Rıdvan ve metin direk kardeşler nedeni hala bilinmeyen bir konu yüzünden tartıştı.

Öfkelenen kardeş iddiaya göre abisini bıçakla yaraladı.

Hırsını alamayınca, 70 santim uzunluğundaki zıpkını da sırtına sapladı. Ve kaçtı.

DEVAMI
Kahvaltı Haberleri
SON BÖLÜMÜ İZLE Kahvaltı Haberleri 25 Mayıs 2022, Çarşamba
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kahvaltı Haberleri
Kahvaltı Haberleri 25 Mayıs 2022, Çarşamba
Kahvaltı Haberleri
Kahvaltı Haberleri 24 Mayıs 2022, Salı
Kahvaltı Haberleri
Kahvaltı Haberleri 23 Mayıs 2022, Pazartesi
BİZE ULAŞIN