Kardeşini sırtından zıpkınladı

Önce tartıştılar, sonra kavga ettiler. Gözü dönen kardeş, abisinin sırtına zıpkın sapladı!

Cinayete varmasına ramak kalan bir saldırının haberi. Olayın tarafları bu kez, iki yabancı değil.. Aksine birbirine çok yakın iki isim, iki kardeş.. Tartıştılar.. Ama sözlü bitmedi aralarındaki kavga. Biri diğerini sırtından zıpkınla yaraladı.

Önce tartıştılar, sonra kavga ettiler. Gözü dönen kardeş, abisinin sırtına zıpkın sapladı!

Rıdvan ve metin direk kardeşler nedeni hala bilinmeyen bir konu yüzünden tartıştı.

Öfkelenen kardeş iddiaya göre abisini bıçakla yaraladı.

Hırsını alamayınca, 70 santim uzunluğundaki zıpkını da sırtına sapladı. Ve kaçtı.