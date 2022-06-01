Kepçe ile kovaladı Yok böyle trafik kavgası

Böylesini de ilk kez gördük dedirtecek bir yol kavgası var sırada. Görüntüler Ordu'nun Ünye ilçesinden geldi.. İddiaya göre iş makinelerinin çalıştığı yola aracıyla girmek isteyen sürücü ve kepçe operatörü arasında gerginlik yaşandı. Ve otomobil sürücüsü aklının ucuna bile gelmeyecek bir tepkiyle karşılaştı. Operatör kepçesi ile aracın peşine düştü.

Bir otomobil sürücüsü, yol çalışmasının sürdüğü Asarkaya kent ormanı yoluna girmek istedi.

Ancak kepçe operatörü ile tartışma yaşadı. Sinirlenen operatör, kepçesi ile otomobil peşine düştü. Yol kenarına sıkıştırdığı otomobile ardı ardına vurmaya başladı. Sonunda da aracı ters çevirdi.

Takla attan otomobilde hasar büyük. Neyse ki sürücü olaydan hafif yaralı şekilde atlattı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.