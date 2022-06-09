Mevlana İdris Zengin’e veda

56 yaşında hayata veda eden fikir adamı, şair Mevlana İdris Zengin dün Eyüpsultan camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk edebiyatı bir usta kalemini daha kaybetti. Özgün kalemi, şiirleri ve yazılarıyla geniş kitlelere ulaşan Mevlana İdris Zengin dün son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir memleketi Kahramanmaraş'ta tedavi görüyordu usta kalem. Önceki gün hayata gözlerini yumdu. Şairin cenaze namazı dün İstanbul'da Eyüpsultan camiinde kılındı.

Fikir ve gönül adamı Mevlana İdris Zengin'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da cenaze töreninde hazır bulundu.