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16 Mart 2022, Çarşamba
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

11 ayın sultanı Ramazan’a hemen hemen 2 hafta kaldı. Ramazan denince akla ilk Ramazan pidesi akla geliyor. Ukrayna savaşının da etkisiyle artan un fiyatları sonrası Fırıncılar Odası en düşük gramajlı pide fiyatını 6 lira olarak belirledi. Sade, yumurtalı, susamlı.. İftar ve sahur sofralarının baş tacı. Ramazan’ın olmazsa olmazı Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı. En düşük gramajlı 330 gram pidenin fiyatı 6 TL, yumurtalısı 7,5 TL olarak belirlendi.

Türkiye, güne "Kahvaltı Haberleri" ile başlıyor. Hilal Özdemir'in sunduğu "Kahvaltı Haberleri", hafta içi her sabah en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberlerle ekrana geliyor.

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