Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

11 ayın sultanı Ramazan’a hemen hemen 2 hafta kaldı. Ramazan denince akla ilk Ramazan pidesi akla geliyor. Ukrayna savaşının da etkisiyle artan un fiyatları sonrası Fırıncılar Odası en düşük gramajlı pide fiyatını 6 lira olarak belirledi. Sade, yumurtalı, susamlı.. İftar ve sahur sofralarının baş tacı. Ramazan’ın olmazsa olmazı Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı. En düşük gramajlı 330 gram pidenin fiyatı 6 TL, yumurtalısı 7,5 TL olarak belirlendi.

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