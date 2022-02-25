Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin kodları: “Rusya Ukrayna’yı istiyor”

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ, Rusya’nın Ukrayna işgalini atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.

Coşkun Başbuğ, süreci değerlendirirken, Rusya'nın Belarus'yaki tatbikatları süresiz uzattığını açıkladığı anı bir kırılma anı olarak niteledi. "Böyle medyan okuyan bir cümleye ilk kez tanık oluyorum" diyen Coşkun, "Rusya en başından beri Ukrayna'yı mı istiyordu?" sorusuna "Rusya şu an için Ukrayna'yı istiyor" şeklinde yanıtladı.

Başbuğ, "Rusya her ne kadar inkar etse de Putin'in arka planında hep eski SSCB coğrafya haritası var. Bu son dönemlerde artık iyice dillendirildi. Putin söylemlerinde açık açık söylüyor." şeklinde sözlerini sürdürdü.

İşte Emekli Albay Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun'un değerlendirmeleri…