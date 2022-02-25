Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin kodları: “Rusya’nın 2 aşamalı planı var”

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ, Rusya’nın Ukrayna işgalini atv Kahvaltı Haberleri’nde değerlendirdi.

Harekatın çok zaman önce planlandığını ileri süren Coşkun Başbuğ, "Asla ezbere, gelişigüzel bir harekat değil. Çünkü hedefler belirlenmiş. Hedeflere ne zaman ne şekilde bir müdahalede bulunulacağına karar verilmiş, sadece düğmeye basmak kalmış. Hazır hissettiği anda da düğmeye bastı ve herkesin Rusya dönüyor dediği anda tam tersi Rusya içeri girdi. Ve çıkacağa da benzemiyor. Ve asla da çıkmayacak onu söyleyeyim. Rusya Ukrayna'nın tamamına göz dikmiş durumda. Amacına ulaşan kadar da zorlayacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna üzerine 2 aşamalı bir plan yaptığını öne süren Başbuğ, 1. aşamanın askeri harekat, 2. aşamanın ise siyası boyutun olduğunu kaydetti. 2 aşamayı eş zamanlı yürüttüğü dile getiren Başbuğ, "Zelenskiy'i bir gün kelepçeli, sözde bir mahkemede hesap verirken görürsen şaşırma. Çünkü oyun bunun üzerine kurulu" şekliden konuştu.