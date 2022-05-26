Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Maymun Çiçeği açıklaması

Çok merak edilen Maymun Çiçeği hastalığına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan bir açıklama daha geldi.. "Vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi, Türkiye'de henüz hiç vaka görülmediğini söyledi. Çiçek aşısı konusunda da "Bilim kurulu ile istişare halindeyiz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalığın Avrupa'daki seyrinin yakından takip edildiğinin de altını çizdi.

Bakan Koca şunları kayeti:

"Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte. Söylenmesi gereken bir durum olursa, dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz"