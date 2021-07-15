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15 Temmuz 2021, Perşembe

Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ile anıyoruz

Bundan tam 5 sene önceydi. O sabah kahvaltısını hazırlayan sizler, uzun yoldaki şoförler, memleketinde olanlar, sokakta oyun oynayan çocuklar, haber merkezinde çalışan bizler, kim hayal edebilirdi o akşam yaşanacakları? Orduda kendini gizlemiş bir grup hainin ülkeye göz koyacağını, tanklara tüfeklere sarılacağını ve gözünü kırpmadan o tankları alan Türk halkına saldıracağını. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da Türk halkının destansı direnişi. Cumhurbaşkanının Başkomutanın “sokağa çıkın” demesiyle milyonlar sokağa döküldü ve yüzyılın ihanetini göğsünü siper ederek durdurdu. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Beraberlik Günü. Vatanımızın birlik ve beraberliği için hayatlarını çekinmeden feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ile anıyoruz.

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