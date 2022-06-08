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8 Haziran 2022, Çarşamba
Yeni Tosuncuk vakası

Yeni Tosuncuk vakası

Yüksek kar vaadiyle vurgun. 500 milyon Euroluk saadet zinciri.

Çiftlikbank adıyla ortaya çıkmış hayali bir üretim sistemi üzerinden yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi dolandırılmıştı. Yeni bir tosuncuk vakası daha ortaya çıktı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren mücevher firması yine hayali yatırım tuzağıyla 110 bin kişiyi ağına düşürdü. Şebeke üyeleri yaklaşık 50 milyon Euroluk vurgun yaparak sırra kadem bastı. İşte o kirli tezgah.

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