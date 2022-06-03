Yeşilçam’ın acı kaybı Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

Yeşilçam filmlerinin önemli bir rengi, olmazsa olmazı da kavgacılar olarak anılan yardımcı oyunculardı. Kavga sahnelerinin vazgeçilmez isimleriydi onlar. Görenler hemen "aa evet tanıyorum" dediği kötü adamlar bir başka deyişle... Dayak atar ama genelde yerlerdi. Ama asıl meziyet de dayağı yiyormuş gibi göstermekti izleyiciye. Hoş, kimi aktörlerin ciddi ciddi dövdüğü de söylenir. Özellikle Cüneyt Arkın'dan çok dem vurur kavgacı oyuncular. atv Haber o karakter oyuncularından Sönmez Yıkılmaz ve Ali Güney'in yanına yani Yeşilçam Sokak'a gitti, Yeşilçam günlerini konuştu.

Türkiye, güne "Kahvaltı Haberleri" ile başlıyor. Hilal Özdemir'in sunduğu "Kahvaltı Haberleri", hafta içi her sabah en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberlerle ekrana geliyor.