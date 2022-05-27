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27 Mayıs 2022, Cuma
Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor’u yenen Sivasspor’un

Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor’u yenen Sivasspor’un

Dün Ziraat Türkiye Kupasında final günüydü.. Sivaspor ve Kayserispor, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.. Ancak maçtan önce çok tehlikeli bir başka karşılaşma vardı.. İki takımın taraftarları, ilk karşılaştıkları yerde birbirine girdi. 8 yaralı var. Çok sayıda da gözaltı. Gündüz yaşanan bu utancın aksine İstanbul'da oynanan maçta ise adeta futbol şöleni yaşandı. Uzatmalara giden maçın galibi, Sivaspor oldu.

Türkiye, güne "Kahvaltı Haberleri" ile başlıyor. Hilal Özdemir'in sunduğu "Kahvaltı Haberleri", hafta içi her sabah en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberlerle ekrana geliyor.

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