ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
26 Mart 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 45.Bölüm Fragmanı

"Koruyamadım, abim gibi olamadım ben..."

"Fırtına ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği sadece tozdur!"

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat'in Resul'ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ataman Koleji'nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

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Kardeşlerim
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Kardeşlerim
26 Mart 2022, Cumartesi
45. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
19 Mart 2022, Cumartesi
44. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
19 Mart 2022, Cumartesi
44. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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