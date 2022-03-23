Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 45.Bölüm Fragmanı

"Koruyamadım, abim gibi olamadım ben..."

"Fırtına ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği sadece tozdur!"

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat'in Resul'ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ataman Koleji'nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorundadırlar.