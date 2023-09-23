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KARDEŞLERİM KISA VİDEO

Oğucan ve dans şovu

"Allah vergisi bir yeteneğe sahibim"

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürür.

Yapım: NGM Media
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Serkan Birinci
Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Simge Selçuk, Aylin Akpınar, Cihan Şimşek, Evrim Doğan, Melis Minkari, Recep Usta, Lizge Cömert, Berk Ali Çatal, Aslı Mavitan, Kaan Çakır, Nihan Büyükağaç, Nazlı Çetin, Barış Aksavaş, İrem Deniz, Emre Yetek, Atakan Özkaya, Eylül Lize Kandemir, Emre Karayel, Ayşe Kökçü ve Cüneyt Mete

DEVAMI
Kardeşlerim
SON BÖLÜMÜ İZLE 97. Bölüm Kardeşlerim
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kardeşlerim
23 Eylül 2023, Cumartesi
97. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
16 Eylül 2023, Cumartesi
96. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
9 Eylül 2023, Cumartesi
95. Bölüm Kardeşlerim

KARDEŞLERİM DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Kardeşlerim
30 Eylül 2023, Cumartesi
98. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
23 Eylül 2023, Cumartesi
97. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
23 Eylül 2023, Cumartesi
97. Bölüm fragmanı Kardeşlerim

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