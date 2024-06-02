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Kim Milyoner Olmak İster?
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2 Haziran 2024, Pazar 00:00

1958'de Ohio'lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan hâlini tasarladığı okul projesinden "B –" not almıştır?

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Milyoner yarışmacısını zorlayan o soru...

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