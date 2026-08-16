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16 Ağustos 2026, Pazar 20:00

Periyodik cetvelde simgesi bulunan 118 elementin yarısından fazlasının Türkçedeki adının sonu nasıl biter

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