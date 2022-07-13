ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
13 Temmuz 2022, Çarşamba 00:00
Bosna Hersekli Milyoner yarışmacısının hızla cevap verdiği soru...

Bosna Hersekli Milyoner yarışmacısının hızla cevap verdiği soru...

Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "RH" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin adıdır?

Saraybosnalı olan ve 2009 yılından beri Türkiye'de yaşayan 41 yaşındaki Amra Adrovic Yıldız, evli ve iki kız çocuk annesi. Saraybosna Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doçentliğini tamamlayan Amra Hanım, Koç Üniversitesi hastanesinde çocuk doktoru olarak çalışma hayatına devam ediyor.

DEVAMI
Kim Milyoner Olmak İster?
SON BÖLÜMÜ İZLE Kim Milyoner Olmak İster?
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kim Milyoner Olmak İster?
8 Temmuz 2022, Cuma
Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
6 Temmuz 2022, Çarşamba
Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
1 Temmuz 2022, Cuma
Kim Milyoner Olmak İster?
BİZE ULAŞIN