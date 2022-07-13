Bosna Hersekli Milyoner yarışmacısının hızla cevap verdiği soru...

Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "RH" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin adıdır?

Saraybosnalı olan ve 2009 yılından beri Türkiye'de yaşayan 41 yaşındaki Amra Adrovic Yıldız, evli ve iki kız çocuk annesi. Saraybosna Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doçentliğini tamamlayan Amra Hanım, Koç Üniversitesi hastanesinde çocuk doktoru olarak çalışma hayatına devam ediyor.