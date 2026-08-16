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Uzaydan Dünya'ya dönüşünde inmesi planlanan yerden yüzlerce kilometre uzaktaki bir patates tarlasına iniş yapan, o sırada patates ekmekte olan bir nine ve torununun uzaylı sandığı kişi kimdir?