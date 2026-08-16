canli-yayin
CANLI YAYIN
Kim Milyoner Olmak İster?
4
BİLDİRİMLER
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
16 Ağustos 2026, Pazar 20:00

Uzaydan Dünya'ya dönüşünde inmesi planlanan yerden yüzlerce kilometre uzaktaki bir patates tarlasına iniş yapan, o sırada patates ekmekte olan bir nine ve torununun uzaylı sandığı kişi kimdir?

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE BAŞVURU FORMU GALERİ

200 bin TL'lik soru...

ARAMA
CANLI YAYIN