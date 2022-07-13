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13 Temmuz 2022, Çarşamba 00:00
Hangi romanın yazarı Peyami Safa'dır?

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Milyoner yarışmacısı Havva Gizem Çetinkaya, o soruda yarı yarıya joker hakkını kullandı!

Aslen Bolulu olan ve yarışmaya Ankara'dan katılan 29 yaşındaki Havva Gizem Çetinkaya, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede eğitim bilimleri bölümünde tamamlamış. Eski millî atlet ve kısa mesafe koşucusu olan Gizem Hanım'ın Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa şampiyonluk dereceleri de var. Şu anda EMS antrenörü olarak çalışan Gizem Hanım, ileride eşiyle birlikte EMS alanında özel bir klinik açmak istiyor.

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Kim Milyoner Olmak İster?
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