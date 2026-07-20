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26 Temmuz 2026, Pazar 20:00

Yeni Bölüm Pazar 20.00

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE BAŞVURU FORMU GALERİ

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!

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Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!
01 Temmuz 2026, Çarşamba
Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı! Kim Milyoner Olmak İster?
Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu...
23 Haziran 2026, Salı
Adını kimse okuyamadı! Milyoner'in en çok konuşulan sorusu... Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan sorular! Yarışmacılar zorlandı, sosyal medya yıkıldı!
07 Mayıs 2026, Perşembe
Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan sorular! Yarışmacılar zorlandı, sosyal medya yıkıldı! Kim Milyoner Olmak İster?
Son bölüme damga vuran sorular
29 Nisan 2026, Çarşamba
Son bölüme damga vuran sorular Kim Milyoner Olmak İster?
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