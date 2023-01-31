Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

Kuruluş Osman'ın akıllara kazanınan replikleri arasında favorileriniz hangileri? 'Onlar ayaklanmadan biz fetihlere başlayacağız!' 'Bildiklerimizin bir ehemmiyeti yok. Bilmediklerimizin peşine düşeceğiz.' 'Soluğumuz yettikçe zalimin nefesini keseceğiz.' 'Güç, mazlumun yanında zalimin karşısında durma cesaretidir.' 'Dostane gelene yurt, düşmanlık edene mezardır bu topraklar!' 'Benim evladıma, bize dokunan bunun bedelini fazlasıyla öder!' 'Fethin ışığı yandığında ilmin ataşı harlanır!' 'Elimi indirdiğim an, şu aldığın son soluk olur!' 'Gayrı meydan bizimdir, salın Türk'ün oklarını!' 'Oh be! Sükûtta huzur varmış!' 'Af dilemek cesurların işidir amma affetmek, güçlülerin!' 'Her yarasını sardığım dostumuz, her yara açtığım düşmanımız değildir!' 'Sulh için uzattığın elde masumların kokusu var!' 'Senin gibi ardımda duran bir hatunum olduktan sonra bize hiçbir pusu komaz!' 'Bizans'ı ezeceğiz ve Allah'ın izniyle devlet olacağız!' 'Benim işimin mahkemesi, cenk meydanında görülür!' 'Bizler bir olduğumuz sürece İ'lay-i Kelimetullah Davası ebed müddet yaşayacaktır!' 'Oban da Alplerin de benim emanetimdedir!' 'Ben adaletin pusatıyım; sen de adaletin kalemesin!' 'Güneşi bayrak, göğü çadır eyleyenlerin yolu bitmez!' 'Düşmanı yok etmenin en kolay yolu, onu içten yıkmaktır!' 'Bu, hak ile batılın savaşı… Ebede kadar sürecek!' 'Osman Bey'in emanetini hakkıyla savunacağız' 'Tez Divan'ı kuracağız. Osman Bey yoksa oğlu buradadır!' 'Biz devlet olacaksak devlet analar sayesindedir.' 'Resul buyurur ki; Allah gayretlidir ve gayretli olanı sever.' 'Kıymetimizi bilmeyeni yokluğumuzla terbiye ederiz!' 'Bir nefesine bile hükmedemediğimiz şu cihanda, asla dönek olmayacaksın!' 'Bize bugünleri gösteren rabbime hamd-ü senalar olsun.' 'Sen hedefi göster biz yürüyelim. Fethe de şehadete de beraber yürüyelim!' 'Karargah da benim, hüküm de benim! Kimin kellesinin düşeceğine gayrı ben karar veririm!' 'Şeytanın sofrasına oturup, dostuyla iş tutan varsa çekip gitsin' 'İnegöl gayrı senin değildir!' 'Canımızı istersen veririz! Ama yurdumuzu vermeyiz Osman!' 'Allah'ım zalimlerden ve hainlerden intikam sen nasip et.' 'Hak yolunda gaza için kimseden icazet almam!' 'Seni dağ bildiydim; ama sen bir tepe dahi değilmişsin!' 'Bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez!' 'Davamız uğruna, soluğumuz yettikçe, cümle cihanla savaşacağız!' 'Benim göze alacaklarımın, sen düşünü bile kuramazsın' 'Canını düşünenler çoktan döndüler. Bizim ardımızdakiler canından geçmişlerdir' 'Rabbimin izni ve inayetiyle inşallah kazanan biz olacağız' 'Vakti gelende her münafığın başına geldiği gibi hakikat urganı onu darağacına götürecek!' 'Pusatla yapamadıklarını ticaretle yapmak isterler!' 'Türk'ün mülkünü, küffarın gölgesine bırakmam' 'Oyunları kuran da bozan da biziz!' 'Ama görürüm ki, ardına sığındığın Valide Sultan burada yoktur!' 'Hür kalmayı davası edinmeyen gayrı bizden değildir!' 'Kardaşı, kardaşa kırdırırsın ya bunun hesabını çok kötü vereceksin!' 'Hiç beklemedikleri anda, hiç beklemedikleri yerden saldıracağız!' 'Şeyhime bunu yapanı kanında boğacağım!' 'Şeyhimin ve hatunumun esir alındığı yerde hiçbir hudut dinlemem!' 'Burada buyruk yalnızca benimdir'' 'Eğer inanmışsanız en üstün olan sizsiniz!' 'Bizlere bu günleri dar eyleyenlere, cümle cihanı dar eyleyene kadar asla durmayacağız!' 'Yüreğimizde Allah zikrini hissettiğimiz her yerde biz hürüz!' 'Acizler kin tutar, zayıflar öfkelenir, güçlüler ise affeder' 'Adını dahi anmaya korktuğunuz düşmanları bu topraklara ben gömdüm!' 'Sevdanın üzerine gideceksin, öyle boranda rüzgarda savrulmayacaksın' 'Tarumar olacaklar, yerle yeksan olacaklar!' 'Onlar birbirlerine düştüklerinde, adalet pusatıyla tepelerine bineceğim!' 'Ben yalnızca mazlumun sıhhatini, düşünen Türk Beyi'yim!' 'Nice azlar, nice çoklara galip geldi!' 'Eksik gedik hallolur, yeter ki gönüller bir olsun' 'Vakit bir nehir gibidir, akar gider...' 'Söz bittiği vakit, pusatlar kınından çıkar.' 'Yeni Şehir'i alacağız. Bu uğurda toprağa düşenlerin adı, o şehirde anılacak.' 'İtin kuyruğu kapana kısıldığında, o vakit havlaması gürlermiş.' 'Madem ki başlar konuşmaz o vakit ayaklar!' 'Ben çakalın inindeki kurdum.' 'Bizim ardımızda duranın pusatı iman nuruyla ışıldamalı...' 'Tay büyür at dinlenir, evlat büyür bey dinlenir.' 'Kurt olduğu sürece it de olacak elbet.' 'Kökü sağlam olan, en çetin kış şartlarında dahi yeşerir.' 'Hükmü bugün lafla veren yarın mahkum olur.' 'Analar gücünü evlatlarından alır.' 'Dostane gelene yurt, düşmanlık edene mezardır bu topraklar.' 'Yüreğinde şüphesi olan varsa gayrı benim ardımdan yürümesin.' 'Yiğidin kemiği erir ama adı kalır!' 'Evlat sevgisi bir Ata'nın en büyük zaafıdır ve en güzel olanı.' 'Bizler seferle vazifeliydik, zaferle değil.' 'Hak yolunda toprağa düşenler, cennetle ödüllendirilir.' 'Ne gelirse, ne olursa Rabbimizdendir.' 'Bizler emanetçiyiz, mülk yalnızca Allah'ındır.' 'Her darlığın sonunda bir çıkış vardır. Mühim olan yolu bilmektir.' 'Biz ata bindik mi, her daim ileri gideriz!' 'Eğer akrebi korkutursan o vakit kendini zehirler.' 'Şeytan sen neyi bil isterse, onu bildirir.' 'Av olmaktan çekinen, avcı olamaz.' 'İlerlemek için cenk etmeyen bir ulus, evvel hürriyetini kaybeder.' 'Ne vakit karşımıza tuzak çıkar, yolumuz doğru demektir.' 'Canımız bedenimizden çıkana değin savaşırız, yine de teslim olmayız!' 'Gayrı bu topraklar ihya olana dek, pusatlar kınına asla girmeyecek!' 'Benim yolum selametedir, hiç tasa etmeyin.' 'Mülk bizim midir ki, kaybında hüzne gark olalım.' 'Bizim niyetimiz halis, yüreğimiz hakkın yolundadır!' 'Fitnenin ve yalanın karanlığını, hakikatin ışığı ile aydınlatacağım.' 'Sanmayın ki ağzımızdan çıkan her söz bizdendir, Osman Bey buyruğudur.' 'Ben nereye otursam, devlet orasıdır.' 'Rabbimizden ne gelirse bize lütuftur. Bekleyesin, sabredesin.'