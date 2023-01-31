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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2023, 16:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.01.2023, 17:46
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Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

Kuruluş Osman'ın akıllara kazanınan replikleri arasında favorileriniz hangileri?

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

"Onlar ayaklanmadan biz fetihlere başlayacağız!"

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

"Bildiklerimizin bir ehemmiyeti yok. Bilmediklerimizin peşine düşeceğiz."

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

"Soluğumuz yettikçe zalimin nefesini keseceğiz."

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

"Güç, mazlumun yanında zalimin karşısında durma cesaretidir."

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

"Dostane gelene yurt, düşmanlık edene mezardır bu topraklar!"

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

"Benim evladıma, bize dokunan bunun bedelini fazlasıyla öder!"

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

"Fethin ışığı yandığında ilmin ataşı harlanır!"

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

"Elimi indirdiğim an, şu aldığın son soluk olur!"

Hafızalardan silinmeyen 100 Kuruluş Osman repliği

"Gayrı meydan bizimdir, salın Türk'ün oklarını!"

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