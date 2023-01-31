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Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

Kuruluş Osman'ın 121. Bölümü şerefine 120 unutulmaz replik

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2023, 16:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.04.2023, 15:46
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Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

Kuruluş Osman'ın akıllara kazanınan replikleri arasında favorileriniz hangileri?

Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

"Öfkeyle gardaş olan, ölümle yoldaş olur!"

Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

"Biz davamız için toprağa düşeriz ama siz, sizin ölümünüz bile haybeyedir."

Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

"Cehennemin askerleriyle savaşacaksan, bu savaşı cennete sokmayacaksın."

Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

"Osman Bey, hamleleri 'benim' diyeni dahi derdest etti."

Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

"Rabbim taşıyamayacağımız yükü omuzlarımıza vermez."

Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

"Kelamın pusatımda yankılanacak."

Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

"Teslimiyete değil, teslim almaya gideriz."

Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

"O el bizi kırmak için uzatılmışsa, kemik bırakmayız!"

Hafızalardan silinmeyen 120 Kuruluş Osman repliği

"İnegöl'ü öyle veya böyle alacağız"

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