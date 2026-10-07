7 Ekim 2026, Çarşamba 10:00

16 yıllık eşine 56 gündür ulaşamıyor!

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"Kocamı ailesi yüzünden göremiyorum"

Müge Anlı'da 16 yıllık eşi Volkan Şeyhoğlu'nun 17 Ağustos'ta annesinin cenazesi için Artvin'e gittikten sonra kendisinden haber alamadığını söyleyen Sibel Şeyhoğlu'nun iddiaları gündeme geldi. Azerbaycan vatandaşı olduğunu belirten Sibel Hanım, eşinin ailesinin kendisini 2010 yılında evlendikleri günden bu yana kabul etmediğini ve yabancı olması nedeniyle sürekli dışlandığını öne sürdü.

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