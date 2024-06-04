4 Haziran 2024, Salı 10:00
2 arkadaşı sorguladığı söylenen kasabın eniştesi konuştu
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Tanık Basri Azeren, taksici Emrah'ın konumu kendi telefonundan atmış olabileceğini, telefonu istediğini ona güvendiği için verdiğini anlattı. Basri Bey Emrah ve Tolgalar arasındaki mevzusunun borç paradan kaynaklanmadığını başka şeyler döndüğünü söyledi. Tolga ise Selin ile Emrah'ın mevzusunun 1500 lira olan para olduğunu, borcun kaynağını bilmediğini belirtti.
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