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4 Haziran 2024, Salı 10:00

2 arkadaşı sorguladığı söylenen kasabın eniştesi konuştu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Tanık Basri Azeren, taksici Emrah'ın konumu kendi telefonundan atmış olabileceğini, telefonu istediğini ona güvendiği için verdiğini anlattı. Basri Bey Emrah ve Tolgalar arasındaki mevzusunun borç paradan kaynaklanmadığını başka şeyler döndüğünü söyledi. Tolga ise Selin ile Emrah'ın mevzusunun 1500 lira olan para olduğunu, borcun kaynağını bilmediğini belirtti.

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