24 yaşındaki doktor Eda Altıngeyik 4 gündür kayıp

Mehmet Altıngeyik, tıp fakültesinden mezun olan kardeşi 24 yaşındaki Duygu Eda Altıngeyik'i aradığını açıklarken kendisinin de tıp okuduğunu söyledi. Mehmet Bey, Cumartesi günü ablasının Antalya'da mezuniyet töreni olduğunu ama gidemediklerini zira ablasının Cuma günü kaybolduğunu söyledi. Mehmet Bey, ailelerinin bir rutini olduğunu, hep tartıştıklarını ama bu sefer ablasının kuzeni ile tartıştığını ama önemli bir konu olmadığını, ablasının da beni neden korumadınız dediğinden söz etti ve ablasının alındığını dile getirdi. Mehmet Bey, ablasının babasına "Ben eve yürüyerek gideceğim" dediğini, sonra da haber alamadıklarını, bir iz olmadığını söyledi.