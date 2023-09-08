Yarım asırlık eşi ve çocukları onu arıyordu

63 yaşındaki Nihat Mazalı bulundu

10 Eylül'de İstanbul Beşiktaş'ta kaybolan 63 yaşındaki üç çocuk babası Nihat Mazalı'yı aramak için ailesi stüdyodaydı. Yayının ardından gelen ihbar üzerine hemen ekipler olay yerine gitti. Nihat Bey'in bir parkta otururken bulunması üzerine hemen ailesine haber verildi. Kaybının üçüncü gününde bulunan Nihat Bey, hiçbir şey hatırlamazken sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.



Gözyaşlarıyla aradığı annesini Müge Anlı buldu

Birsen Polat kızının dön çağrısına ne yanıt verecek?

Birsen Polat'ın söylediklerini aktaran Müge Anlı, Birsen Polat'ın mutsuz olduğunu, çocukları için o evde kaldığını söylediğini ve çocuklarının kendisini anlamadığını, başka bir hayat yaşamak istediğini ilettiğini söyledi.

Müge Anlı ekibi kadının tutulduğu evin önünden yayına devam ederken, yayına bağlanan Ağabeyi ve yeğeni, Birsen Hanım'ın zorla tutulduğunu düşündüklerini söylediler. Kızı Derya canlı yayından seslenerek annesinin tehdit altında olduğunu, Müge Anlı'ya annemi kurtarın dedi.

Tehdit edildiği iddia edilmişti, yayını ihbar kabul eden polis ekipleri Birsen Polat'ın bulunduğu adreste...

Derya, Müge Anlı'ya 'bu işin peşini bırakmayın' derken Müge Anlı annesi ile konuşmasını istedi. Eyüpsultan İlçe Emniyet ekiplerine teşekkür edilirken gelen bir bilgiye göre, İlçe Müdürü, Savcılıktan izin alınıp evdeki telefonlara da el konulacağını şantaj, tehdit unsuru içeren görüntülerin olup olmadığı araştırılacak bilgisini verdi.