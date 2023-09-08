Müge Anlı ile Tatlı Sert

Kayıp Maviş ile ilgili heyecanlandıran gelişme

''Altınoluk'ta bulduğumuz kuş, Maviş'e benziyor''

Evladı yerine koyduğu muhabbet kuşu kaybolunca Ayşe Teyze ve kızı soluğu Müge Anlı'da aldı. Sevindiren haber Altınoluk'tan geldi. Bir muhabbet kuşu bulduklarını Ayşe Teyze'nin Maviş'ine benzediğini kendisinin olabileceğini söyledi. Yayına bağlanan ev sakinleri Maviş ile Ayşe Teyze'yi konuşturmaya çalıştı.

Ayşe Kaygısız'ın can dostu Maviş bulundu.

Altınoluk'ta bulunan kuş Ayşe Teyze'nin kuşu olduğu anlaşıldı. İsimlerini söyleyen Maviş, stüdyoda heyecan yarattı. Kavuşmak üzere Ayşe Teyze'yi ve kızını canlı yayından uğurlayan Müge Anlı'ya sarılıp teşekkür eden yaşlı kadının mutluluğu herkesi duygulandırdı.

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