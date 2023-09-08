ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
15 Eylül 2023, Cuma 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
15 Eylül 2023, Cuma

Kayıp Maviş ile ilgili heyecanlandıran gelişme
''Altınoluk'ta bulduğumuz kuş, Maviş'e benziyor''

Evladı yerine koyduğu muhabbet kuşu kaybolunca Ayşe Teyze ve kızı soluğu Müge Anlı'da aldı. Sevindiren haber Altınoluk'tan geldi. Bir muhabbet kuşu bulduklarını Ayşe Teyze'nin Maviş'ine benzediğini kendisinin olabileceğini söyledi. Yayına bağlanan ev sakinleri Maviş ile Ayşe Teyze'yi konuşturmaya çalıştı.

Ayşe Kaygısız'ın can dostu Maviş bulundu.

Altınoluk'ta bulunan kuş Ayşe Teyze'nin kuşu olduğu anlaşıldı. İsimlerini söyleyen Maviş, stüdyoda heyecan yarattı. Kavuşmak üzere Ayşe Teyze'yi ve kızını canlı yayından uğurlayan Müge Anlı'ya sarılıp teşekkür eden yaşlı kadının mutluluğu herkesi duygulandırdı.

35 yaşındaki Bedriye Kılınç'ı arıyor...
Eşiyle tartışıp ortadan kayboldu kadından 74 gündür haber yok!

Keziban Eryılmaz'ın kuzeni Hüseyin'in sevgilisi konuştu.
''Harun, hepimize Keziban'ı sordu''

14 yaşındaki Serca Üstün kayıp! Kocaeli'den kaybolan küçük çocuk evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi!

DEVAMI
Keziban Eryılmaz'ın kuzeni Hüseyin'in sevgilisi konuştu
Keziban Eryılmaz'ın kuzeni Hüseyin'in sevgilisi konuştu
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
14 Eylül 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13 Eylül 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
12 Eylül 2023, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert

ARAMA

BİZE ULAŞIN