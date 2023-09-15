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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
22 Eylül 2023, Cuma 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
22 Eylül 2023, Cuma

Jet hızıyla son bulan çeyrek asırlık hasret, Merve Güzel hiç görmediği babasına kavuştu.

Yayına gelen Sakin Künar kızı Merve ile kucaklaştı. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken yayına bağlanan anne ve anneanne de duygularını söyledi.
Merve, baba özlemi çektiğini bir kez daha anlatırken Sakin Bey, iki oğlum var DNA testi çıksada çıkmasa da sen benim kızımsın her zaman dedi. Baba- kız DNA testi vermek için heyecanla stüdyodan ayrıldı.

Muhammet Burhan cinayetinde sıcak gelişme, eşi Fatma Burhan tutuklandı!

Müge Anlı bilgilerin çok taze olduğunu, 16 Ağustos 2021 tarihinde vurularak öldürülmüştü, cinayetten 8 ay sonra ailesi programa katılmıştı... Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan cinayetten iki yıl sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi... Kıskançlık meselesini eşi öğrendi mi?

Bedriye Kılıç'ı kaçırmakla suçlanan Sütçü Sefer ve Levent Yaman canlı yayına katıldı. Sefer Bey kendisine aynı gün içerisinde üç adet fotoğraf atıldığını
söyledi. Vesikalık ve saçı açık olarak atıldı dedi.

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Kıskançlık meselesini eşi öğrendi mi?
Kıskançlık meselesini eşi öğrendi mi?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert

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