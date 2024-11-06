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6 Kasım 2024, Çarşamba 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Mucizevi kavuşmalar, tamamlanan hikayeler... Anne ve kızı 30 yıl sonra Müge Anlı'da kavuştu.

Ayşenur Yılmazer, kendisini 6 aylık bebekken terk eden annesi Fatma Sarı'yı aramak için stüdyoya gelmişti. Ayşenur'un 30 yıldır aradığı annesini Müge Anlı yarım saatte buldu. Fatma Sarı kızına kavuşmak için Isparta'dan stüdyoya geldi. Anne kız 30 yıl sonra Müge Anlı'da kavuştu.

3 çocuk babası Ahmet Tuzlu'yu kim öldürdü?

55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu, 16 Ağustos 2023 günü Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Adabağ köyündeki Ayçiçek tarlasına sulama hortumlarına bakım yapmaya gidip sırtından ve ensesinden av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Cinayetin çözülmesi için eski eşi Canan Şekerci ve oğlu Mustafa Tuzlu stüdyoya geldi.

Çok çocuklu annenin akıbeti belirsiz evlatları...

19 yıldır kayıp olan kızın kaybında şüphe okları anne Gülden'in üzerine çevrildi. Avukat Cavit Karataş, cinayette anneden şüphelendiklerini açıkladı. Şenol Bakırtaş suç duyurusunda bulundu. Yayın ihbar kabul edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı.

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