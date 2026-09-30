30 Eylül 2026, Çarşamba 10:00

38 yaşındaki Immad El Taieb nerede?

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1,5 yıldır haber alınamıyo

Aslen Yemenli, Amerika vatandaşı 38 yaşındaki Immad El Taıeb'in 1 Mayıs 2025'te İstanbul Şişli'deki evinden çıktıktan sonra kaybolması ailesini endişelendirdi. Oğlundan yaklaşık 1,5 yıldır haber alamadığını söyleyen baba Abdullatif, Immad'ın kaybolmadan iki ay önce yanında yaşadığını, son dönemde kız kardeşinin vefatının ardından içine kapandığını ve tedaviyi kabul etmediğini anlattı. Immad'ın doğayla iç içe yaşamaya büyük ilgi duyduğunu, et tüketmediğini ve yalnızca sebze ile meyve yediğini belirten baba, kaybolmasının ardından yapılan kamera incelemelerinde oğlunun Göktürk'te bir ATM'den para çektikten sonra ormanlık alana doğru ilerlediğinin görüldüğünü söyledi.

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