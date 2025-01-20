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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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20 Ocak 2025, Pazartesi 10:00

Senelerce aradı, Müge Anlı bir günde buldu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Çilem'in hem anne tarafından hem de baba tarafından birçok kardeşi olduğu konuşuldu. Aynı anne ve babadan olan kardeşi Abdurrahman stüdyoya gelerek her daim ona babalık yapacağını, kapısının açık olduğunu söyledi. Ardından anneanne, amca ve iki abla daha stüdyoya geldi. Hasret bitti. Çilem hayalini kurduğu kalabalık aileye kavuştu. Tüm aile üyeleri yemeye gitti.

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İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı.
17 Ocak 2025, Cuma
İki cinayet Müge Anlı'da çözüldü. Gözyaşları içinde annesinin kemiklerini aradı. Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Canlı yayında cinayet itirafı! Jandarma ekipleri, Müge Anlı stüdyosunda...
10 Ocak 2025, Cuma
Canlı yayında cinayet itirafı! Jandarma ekipleri, Müge Anlı stüdyosunda... Müge Anlı ile Tatlı Sert
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