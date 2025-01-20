Senelerce aradı, Müge Anlı bir günde buldu

Çilem'in hem anne tarafından hem de baba tarafından birçok kardeşi olduğu konuşuldu. Aynı anne ve babadan olan kardeşi Abdurrahman stüdyoya gelerek her daim ona babalık yapacağını, kapısının açık olduğunu söyledi. Ardından anneanne, amca ve iki abla daha stüdyoya geldi. Hasret bitti. Çilem hayalini kurduğu kalabalık aileye kavuştu. Tüm aile üyeleri yemeye gitti.