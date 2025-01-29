Tünel görünümlü küçük köprüde öldürüldü mü?

Gaziantep'ten 15 Ağustos'ta sırra kadem basan 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın öldürüldüğü düşünülüyordu… 15 Ağustos Perşembe günü Gaziantep'ten evinden kaybolan Ali Yanıç'ın konusu işlendi. İddiaların odağındaki Ali Duran şüpheleri gidermek için stüdyoya geldi. Müge Anlı, "Bekir, herkes Ali Yanıç'ı senin Ali Duran'a teslim ettiğini, Ali Duran'ın da onu ortadan kaldırdığı konuşuluyor" dedi. Bekir Bey tüm bu iddiaları yalanladı.