''Ambulans geldiğinde anne yaşıyordu''

Er Emre Bey, eve girdiklerinde dış kapının da pencerelerin de kapalı olduğunu dile getirip Büşra Hanım'ın o gün arabanın içinden inmediğini iddia etti. Büşra Hanım kapının önünde durduğunu hatırlamadığını savundu. Emre Bey, o gün kendi askeri araçlarının Osman Topbaş'ın arabasının arkasında olduğunu, kamera kayıtları da olduğunu, Büşra Hanım'ın indiği kapının da sağ kapı olduğunun altını çizdi. Müge Anlı, Betül Hanım'ın olaydan sonra abisinin yanına gittiğini, eve geldiği zaman ambulans geldiğini ve o sırada Necla Hanım'ın hala yaşıyor olduğundan dikkat çekti.