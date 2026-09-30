Annesi gözyaşları içinde onu arıyordu!

İzmir'de 4 Temmuz'da evinden çıktıktan sonra 88 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Furkan Erzi bulundu. Oğluna ulaşmak için Müge Anlı'ya başvuran anne Sevda, Furkan'ın sevgilisi Yasemin Tükel'in yanında olduğunu iddia etmişti. Müge Anlı, yayının ardından bulunan Furkan'ın baba tarafının yanında olduğunu ve annesinin baskısı nedeniyle onun yanına dönmek istemediğini açıkladı. Anne ve babası ayrı olan Furkan'ın bir süredir babasıyla birlikte olduğu öğrenildi.